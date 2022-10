Relâmpago entra em ouvido e mata turista britânica

Um caso incomum e talvez nunca relatado na história deixou os médicos do Reino Unido perplexos. Eles foram acionados para tratar de uma mulher que sofreu danos cerebrais quando um raio entrou por seu ouvido, segundo o Metro do Reino Unido.

A britânica Daniella DiMambro, de 48 anos, estava de férias com seus filhos na Croácia quando a tragédia aconteceu. Mãe e filha estavam se protegendo de uma tempestade na praia enquanto aguardavam a chuva diminuir para chegarem ao abrigo do hotel, na orla. Era um final de tarde de sábado, em agosto.

Segundo as testemunhas, ela estava na praia com sua filha quando um raio entrou pelo ouvido direito e ela sofreu uma parada cardíaca imediatamente no local.

Pessoas que estavam no local tentaram desesperadamente realizar manobras de ressuscitação cardiopulmonar e Daniella foi levada às pressas e internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital local, onde constatou-se que ela havia sofrido lesões cerebrais por hipoxia (falta de oxigênio no cérebro).

Britânica Daniella DiMambro (Reprodução)

LEIA TAMBÉM: Após furacão Ian, bactéria carnívora ameaça moradores da Flórida

Daniella, que vivia em Nottingham, foi repatriada para o Reino Unido e colocadas em cuidados paliativos, tratamento concedido às pessoas cujos médicos não acreditam mais que se recuperem. Ela morreu na semana passada.

A causa da morte foi descrita como foi lesão cerebral hipóxica isquêmica, seguida de parada cardíaca, depois “relâmpago” e infecção do trato urinário.

LEIA TAMBÉM: Funcionária de berçário joga cola de secagem rápida em olho de criança por acidente

“Este é um caso muito incomum e desesperadamente triste”, disse uma testemunha à corte de Nottingham que abriu um inquérito para investigar a morte. Acho que ela foi atingida por um raio em 20 de agosto de 2022. Isso causou ferimentos que levaram à sua morte no Reino Unido em 7 de outubro”, disse.