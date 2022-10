Professor cai no sono e ‘tira soneca’ durante apresentação de alunos Reprodução - TikTok - @maantova

Não foi a primeira vez e, possivelmente, não será a última em que algumas gafes acontecem durante as aulas virtuais, não é mesmo? E, ilustrando uma situação do tipo, um professor foi o assunto de discussão e viralizou depois de um vídeo divulgado no TikTok.

Com mais de 1,5 milhão de visualizações, além de receber diversos comentários, a gravação mostra o momento em que o docente, cuja identidade não foi revelada, cai no sono e “tira uma soneca” enquanto seus alunos fazem uma apresentação.

Ao analisar o registro, pode-se perceber que mesmo após um tempo em que todos já estavam quietos, o professor só desperta quando um de seus estudantes o alerta que já tinha terminado de expor o trabalho.

Registro do professor dividiu opiniões

Como possivelmente muitos esperavam, a gravação recebeu diversos comentários de internautas com os mais variados posicionamentos. Veja abaixo alguma das mensagens deixadas:

“E depois reclamam dos alunos”;

“Meu pai quando eu desligo a televisão porque ele dormiu”;

“Todos deveriam aplaudir”;

“Todo mundo deveria ter dormido junto”;

“Pelo menos ele tentou disfarçar”.

Está curioso e quer ver o registro que repercutiu? Assista a seguir. (Caso não consiga visualizá-lo, fique tranquilo e basta que acesse o seguinte link).

