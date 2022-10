Neste dia, há 55 anos (20 de outubro de 1967), os cineastas Roger Patterson e Bob Gimlin gravaram o que continua sendo a suposta filmagem do ‘Pé Grande’ mais icônica de todos os tempos.

Como detalhado pelo site Daily Star, os cineastas gravaram o pequeno registro em Bluff Creek, na Califórnia, nos Estados Unidos.

No vídeo, é possível ver ‘algo’ marchando por uma clareira rochosa, os braços balançando para baixo, antes de uma olhada sem perder o passo.

A gravação continua sendo o registro mais icônico do Pé Grande até hoje.

Mistério por trás das imagens chocantes que apresentaram ao mundo a lenda do ‘Pé Grande’

Embora vários especialistas tenham analisado as imagens e concluído que deve ser uma pessoa fantasiada, outros não conseguiram chegar à mesma conclusão.

Agora, 55 anos depois, ainda não foi oficialmente desmascarado ou considerado uma farsa.

Gimlin relembrou o momento: “Eu não tive tempo para ficar com medo. Foi algo surpreendente. Tudo isso estava acontecendo dramaticamente rápido.”

Jeffrey Meldrum, professor de anatomia e antropologia da Idaho State University, está confiante de que os cineastas realmente tropeçaram em algo extraordinário.

Meldrum usa a filmagem em suas aulas de anatomia e faz com que os alunos apontem as principais características.

O zoólogo Bernard Heuvelmans, apelidado de “pai da criptozoologia” (o estudo de animais com existência contestada), não acredita que o registro, afirmando ser totalmente falso.

Ainda de acordo com as informações, no entanto, os especialistas apontam para os rastros deixados pelo ‘Pé Grande’ e posteriormente lançados como a evidência mais convincente de Patterson e Gimlin.

“Uma das [pegadas] mostrou um cume de pressão muito distinto. Um empurrão que surge como resultado do meio do pé muito flexível”, disse Meldrum. Confira registro:

Com informações do site Daily Star