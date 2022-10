Michelle Bolsonaro ou Andressa Urach? Internautas brincam com semelhança de ambas mulheres

Montagem com Andressa Urach e Michelle Bolsonaro (Foto: Reprodução/Twitter)

A semelhança entre a primeira-dama Michelle Bolsonaro e a influenciadora Andressa Urach já chama a atenção há tempos, mas se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter na última quarta-feira (19).

Montagens com fotos da ex-vice Miss Bumbum e a esposa do presidente Jair Bolsonaro começaram a circular na internet, com internautas apontando terem encontrado a “fórmula da mulher conservadora”.

“Essa eu duvido vocês acertarem”, desafiou um perfil no Twitter. Em seguida, postou uma colagem de fotos similar às medidas de seguranças que alguns sites adotam para verificar se a pessoa é mesmo humana.

Veja:

essa aqui eu duvido vocês acertarem pic.twitter.com/zPeoVZcdj7 — andré (@andreariell) October 19, 2022

Vale lembrar que ambas são evangélicas, mas de igrejas diferentes: enquanto Michelle frequenta a Igreja Batista Atitude, Andressa faz parte da Igreja Universal do Reino de Deus.

Confira outros comentários sobre a semelhança de ambas mulheres:

jamais me peça para diferenciar michelle bolsonaro de andressa urach pois eu nao saberei — . (@medvelove) October 18, 2022

Depois que eu notei a semelhança da Michelle bolsonaro com a Andressa urach eu nunca mais consegui diferenciar uma da outra — Tali (@skullnana12) October 20, 2022

não superei um comentário falando que a michelle bolsonaro é a andressa urach da shopee to rindo faz meia hora rsrsrsrsrrrsrrsrsrsrsrrs — wes (@wescxxx) September 28, 2022

michelle bolsonaro passa uma vibe de andressa urach — duarda ⎢📖: (@dudalikegirls) October 16, 2022

A comparação entre Michelle Bolsonaro e Andressa Urach não é uma novidade: em 2018, na ocasião em que Jair Bolsonaro disputava a presidência pela primeira vez, o mesmo assunto já tinha sido levantado.

Na época, a própria Andressa - que é eleitora de Bolsonaro - chegou a se pronunciar.

“Todas pessoas que eu conheço estão falando... Que quando viram a primeira dama esposa do nosso presidente na TV, no vídeo da entrevista, acharam parecida comigo... Você achou também? Qual sua opinião?”, escreveu em seu Instagram.

