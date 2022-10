Funcionária de berçário joga cola de secagem rápida em olho de criança por acidente

Em setembro passado uma criança de cerca de 5 anos foi levada às pressas para o hospital, em North Yorkshire, na Inglaterra, depois que uma funcionária de uma creche espirrou em seus olhos uma cola de secagem rápida, segundo matéria veiculada pelo Mirror.

A mãe do jovem Jack Culverhouse foi informada pelo telefone do acidente que havia ocorrido com seu filho na creche, mas somente no hospital descobriu o motivo. A funcionária que devia estar olhando as crianças tentava consertar suas unhas postiças quando a cola espirrou, acertando o olho do garoto.

Jack teve os cílios e a pálpebra imediatamente coladas pelo produto e seu rosto inchou devido a uma reação alérgica à cola.

Felizmente, o garoto foi rapidamente socorrido e os médicos conseguiram retirar a cola do olho do garoto e sua visão não foi afetada. “Estou brava e chateada. Eu coloco toda a minha confiança neles e então isso acontece. A visão dele não será afetada, mas acho que ele está traumatizado”, disse Aimee, de 18 anos, mãe de Jack.

Um porta-voz da creche emitiu um comunicado dizendo que a entidade agiu rapidamente prestando os primeiros-socorros ao garoto e o levaram rapidamente ao médico. “Levamos muito a sério o cuidado e a segurança de todas as crianças em nosso berçário, é nossa principal prioridade.”

A creche informou também que a funcionária responsável pelo acidente foi suspensa do trabalho e, após investigação, demitida.

As autoridades locais abriram uma investigação para apurar as responsabilidades do que ocorreu no berçário da cidade.

