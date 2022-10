Como o Michael Jackson, Paul Walker, Elvis e outras celebridades estariam hoje em dia?

O fotógrafo Alper Yesiltas recriou, utilizando inteligência artificial, uma série de fotos de artistas que já morreram. Chamado de “As If Nothing Happened”, ou “Como se nada tivesse acontecido”, o projeto recriou fotos de celebridades como Michael Jackson, Princesa Diana, John Lennon e Freddie Mercury.

Além desses nomes, Yesiltas também homenageou os artistas que fazem parte do ' Clube dos 27′, que inclui músicos que morreram aos 27 anos de idade.

“Há algum tempo que o desenvolvimento da inteligência artificial me entusiasma. Hoje, qualquer coisa que imaginemos pode ser mostrada na realidade. Quando comecei a trabalhar com esta tecnologia, vi o que podia fazer e pensei naquilo que me faria feliz”, disse o responsável pelas fotos, que também é advogado.

O projeto foi lançado pela StreetArtGlobe, que segundo o site Terra, é uma das empresas de mídia artística online mais conhecidas mundialmente.

Veja a seguir o vídeo com algumas imagens destas celebridades:

Fotógrafo utilizou IA para pensar como os artistas estariam atualmente

Para ‘imaginar’ como esses artistas estariam nos dias atuais, Alper utilizou o software de aprimoramento de imagem ‘AI Remini’, além do programa de edição Adobe Lightroom e o aplicativo VSCO, que coloca filtros e tratamentos nas imagens.

“A parte mais difícil de todo o processo criativo, foi fazer com que as imagens parecessem reais. O momento que eu mais gosto é quando acho que a fotografia que está na minha frente parece tão realista, como se tivesse sido tirada por um fotógrafo recentemente”, acrescentou.

Além dos artistas citados, a coleção é completada com artistas da cultura pop, como Elvis Presley, Tupac Shakur e Heath Ledger.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

