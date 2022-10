Após furacão Ian, bactéria carnívora ameaça moradores da Flórida

As infecções causadas pela ‘bactéria carnívora’ Vibrio vulnificus aumentaram no estado americano da Flórida após a passagem do furacão Ian, em 28 de setembro.

Além dos danos catastróficos no oeste de Cuba e no sudeste dos Estados Unidos, deixando cerca de 107 mortos nos EUA, a bactéria causou 65 infecções na região da Flórida em 2022, segundo o Departamento de Saúde da Flórida, com o recorde sendo batido devido ao furacão. O condado de Lee lidera o número de casos, com 29 pessoas infectadas. Os dados da última sexta-feira (14) ainda mostram que 11 pessoas morreram devido ao vírus.

LEIA TAMBÉM: Abóbora de 47 kg cultivada por norte-americano entra para o livro dos recordes: “Mais pesada”

“[Os pacientes] tinham feridas infecciosas devido à exposição às águas das enchentes do furacão Ian, que ocorreram a partir da entrada de tempestades em suas casas ou durante a limpeza pós-tempestade. Houve seis mortes entre os moradores de Lee“, explicou Tammy Soliz, porta-voz do departamento de saúde do condado.

Características

O Vibrio vulnificus, também conhecido como bactéria carnívora, costuma viver em águas mornas do mar e pertence ao grupo de vibrios conhecido como halofílicos, que necessitam de sal para a sobrevivência. Segundo a Agência Brasil, a característica carnívora ocorre pois o vírus conseguem invadir e destruir tecidos molares, causando uma infecção grave chamada de fascite necrosante. Ainda segundo a agência, os sintomas após a infecção são tremores, náuseas, febre alta e lesões cutâneas, evoluindo para diarreia, vômitos e bolhas na pele.

Contudo, o Departamento de Saúde Pública da Flórida diz que “as infecções por Vibrio vulnificus são raras”. Elas podem ocorrer após a ingestão de mariscos crus, como as ostras, ou entrando em feridas abertas após o contato om a água quente do mar. O departamento especializado diz que não existem evidências de infecção por contato direto.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Jogador colombiano abaixa o short e mostra partes íntimas durante partida de futebol