Trabalhadora de supermercado revela comentário bizarro que recebe constantemente e gera preocupação na web

Uma condutora de uma rede famosa de supermercado, nos Estados Unidos, compartilhou um comentário bizarro que recebe constantemente quando está na estrada de uniforme.

A caminhoneira e TikToker, Rowan, diz que o estereótipo até a fez se sentir estranha em relação ao próprio corpo, como detalhado pelo site The Sun.

Ela leva mercadorias do Walmart em um caminhão, nos Estados Unidos, normalmente atualizando seus seguidores sobre suas aventuras.

“Quando alguém me encontra enquanto estou de uniforme comenta: Walmart só contrata homens brancos e velhos”.

Continuando seu pensamento, a jovem caminhoneira legendou o vídeo: “Aconteceu. Tipo, estou (começando) a me preocupar se tenho dismorfia corporal e realmente pareço um homem velho”.

Um usuário chamou a atenção para a hilaridade da declaração falsa, dizendo: “Não consigo parar de rir”.

Outro comentário alertou para a natureza desatualizada da declaração, acrescentando: “Todo mundo que diz isso para você provavelmente ainda vive nos anos 70″.

Segundo o site The Sun, em outro vídeo, ela faz a mesma observação obscura.

Ainda de acordo com as informações, voltando a atenção da conversa para o enorme caminhão de trabalho do Walmart de Rowan, um usuário disse: “Seu caminhão é lindo”. Confira:

