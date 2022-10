“NÃO!”: Noiva conta a futuro marido na hora de trocar as alianças que tem 4 filhos

Noiva revela segredo no dia do casamento (Reprodução/TikTok)

Dizem que podemos passar a vida inteira com uma pessoa que ainda assim não vamos conhecer todos os seus segredos.

Antes não conhecê-los do que descobri-los no dia do casamento, como ocorreu com um nigeriano que em pleno dia de trocar alianças, ali na boca do altar, fica sabendo que sua futura esposa tem um segredinho, um não, quatro...filhos!

Convidados do casamento filmaram o momento em que a mulher cai no chão aos prantos quando o namorado perde a cabeça com a notícia.

“Quatro anos [de namoro] e ela acabou de me contar! Ela acabou de me dizer que tem quatro filhos. Ela acabou de me dizer”, gritava o homem a todos os convidados, no meio da rua.

De acordo com as imagens, a noiva, de joelhos no chão, tenta se desculpar pela mentira, mas o noivo não parece disposto a deixar passar.

Uma multidão de espectadores se juntou às damas de honra, que tentavam levantar a noiva do chão e apelavam para que ela parasse de chorar.

O vídeo viralizou nas redes em menos de uma semana, alcançando mais de 2 milhões de visualizações no TikTok.

@surveyorabbey full video Can you imagine this? On wedding day hubby to be bolted out because he just got informed that wife to be had 4 children already . ♬ original sound - surveyor Abbey

Os internautas também não deixaram barato de não economizaram críticas à noiva. “Se ela pode manter isso em segredo, deve haver mais coisas que ela ainda esconde”, disse um usuário da rede. “Se a história for verdadeira, eu não culpo o namorado de forma alguma”, disse outro. " Por que ele não te contou no seu primeiro encontro?” e “Por que você não conta para o homem antes do casamento?” foram outros dos comentários compartilhados na página do vídeo. (Com Sagrosso)

