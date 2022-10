Mulher compra biquíni no cartão do marido e ele acha que foi clonado

Que situação: uma mulher fez compras no cartão do marido, mas esqueceu de avisá-lo. Minutos depois, o homem fala preocupado para a esposa que foi vítima de clonagem de cartão.

O relato de Ked Souza está viralizando nas redes sociais nesta semana. “Comprei biquíni na internet com o cartão do meu marido e daqui a pouco chega o dono do cartão esbaforido do nada: ‘Estou achando que clonaram meu cartão e foram em um p*teiro. Gastaram meu cartão numa tal de Garota de Luxo, em Anápolis’”, contou ela, em seu perfil no Twitter.

A compra foi feita em uma loja de biquínis de Anápolis, cidade do interior de Goiás. A confusão aconteceu porque o casal vive no Rio de Janeiro e ele recebeu uma mensagem avisando da compra, de mais de R$ 200.

A mulher contou que tal situação a fez ter a “a crise de riso do ano”. “Eu fiquei pensando... ‘será que com essa crise estão parcelando programas’ sei lá, tudo é possível”, desabafou o marido.

O post foi feito originalmente no de Ked Twitter na última sexta-feira (14). Até o momento, já foram mais de 40 mil curtidas - viralizando a história do casal.

Por conta da repercussão, até mesmo a loja começou a ganhar novos clientes. “Passei a seguir a loja a partir dessa publicação, quando abri para ver já me apaixonei pelos biquínis, cliente nova certeza!”, comentou uma internauta.

