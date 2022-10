Momento aterrorizante em que alpinista briga com urso enquanto é forçado a lutar por sua vida e se agarrar em pedras; assista

Este é o momento aterrorizante em que um alpinista briga com um urso selvagem quando é forçado a se agarrar a uma rocha para escapar.

Imagens de parar o coração mostram o bravo alpinista lutando por sua vida depois que ele se deparou com o animal selvagem, como detalhado pelo site The Sun.

O alpinista sobreviveu milagrosamente após a interação assustadora que aconteceu no início deste mês no Monte Futago, no Japão.

O homem se deparou com o animal, que o atacou aparentemente defendendo seu filhote.

O registro dramático mostra como o alpinista foi forçado a se defender, tudo isso enquanto se agarrava a uma rocha. Enquanto ele é capaz de lutar, o urso continua retornando.

Depois de um tempo, o urso parece ter desistido, pois pode ser visto correndo para um arbusto com seu filhote.

O alpinista sem fôlego olha em volta com preocupação para o caso de voltar.

O alpinista sortudo admitiu que estava invadindo o território do urso, mas disse que teve que se defender depois que o urso atacou.

Ainda de acordo com as informações, ele acrescentou que seu treinamento de karatê e artes marciais mistas pode ter salvado sua vida. Confira:

