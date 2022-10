Uma modelo do OnlyFans que mostrou sua calcinha em um estádio de futebol, na Itália, está sendo investigada pela polícia local.

Como detalhado pelo site Metro Internacional, conhecida no OnlyFans como Coyote Cutee, ela ganhou fama depois da situação (que já teria ocorrido mais de uma vez).

Com o caso, a influenciadora agora está sendo investigado pelas autoridades italianas por ‘exposição indecente’.

Modelo que mostrou calcinha em estádio é investigada pela polícia

Coyote Cutee ganhou um grande número de seguidores em suas redes sociais e no OnlyFans.

No entanto, de acordo com a imprensa local, as autoridades já abriram um processo de investigação por atos de exibicionismo e pretendem cobrar multas de milhares de euros.

Para surpresa da polícia, na última partida ele foi acompanhado por um torcedora de 79 anos.

A modelo apareceu na vitória do Bari por 2 a 1 sobre o Venezzia e, quando seu clube marcou o gol da vitória, a acompanhante se juntou a ela para abaixar as calças na frente das câmeras.

Sucesso nas redes e no OnlyFans

A italiana também faz sucesso com seus seguidores em suas redes sociais. Já acumulou mais de 80 mil seguidores no Instagram e cerca de seis mil no Twitter.

Ainda de acordo com as informações, ela mantém ganhos de mais de cinco mil dólares por mês, graças ao pagamento mensal de 25 dólares no OnlyFans.