Lei contra prostituição na Espanha revolta prostitutas, que ameaçam divulgar nome de clientes políticos

As prostitutas espanholas ameaçam ir a público para dar o nome de todos os políticos que procuram as profissionais do sexo e provocar uma catástrofe na reputação dos congressistas do país.

Tudo porque os parlamentares da Espanha podem aprovar um projeto de lei que proibirá a atividade sexual remunerada em todo o país, criminalizando a prostituição e também o cliente que busca serviços sexuais.

Segundo uma das líderes da Associação do Trabalho Sexual (Astras), Susana Pastor, a divulgação dos nomes servirá para que os políticos, assim como elas, percam o emprego caso essa lei seja aprovada.

“Se os políticos não se importam com a vida das 150 mil famílias que vivem hoje no setor da prostituição, por que devemos nos preocupar com os problemas que causamos ao nomear suas famílias? Eu não gostaria de chegar a isso!, disse.

Susana disse que tem o nome de diversos políticos, de vários partidos, do cenário nacional que costumam usar os serviços de profissionais do sexo e espera que a posse desses nomes os pressione a criar uma comissão pra discutir o projeto.

O portal espanhol Semana publicou que diversas mulheres estão fazendo reuniões com partidos políticos para que os direitos desse grupo seja respeitado.

Além do emprego, as lideranças que defendem as prostitutas citaram o exemplo da França, onde a atividade sexual foi criminalizada e após a proibição o crime contra as mulheres aumentou em até 20%.

“Chega de hipocrisia e vamos pensar nas 150 mil pessoas que trabalham no setor. Se fôssemos legalizados e pagássemos impostos, pagaríamos a dívida da Espanha”, afirmou Susana.