Jovem se recusa a remover prótese na perna após pedidos do namorado

Uma jovem de 19 anos usou o Reddit nesta quarta-feira (19) para desabafar em relação ao pedido constante do namorado, de 24. Por meio do usuário u/Conscious_Coffee_609, ela revelou ter perdido a perna esquerda quando criança em um acidente de carro. Desde então, passou a utilizar uma prótese no local.

“Estou saindo com um rapaz há 5 meses e as coisas estão indo muito bem na maior parte. O único problema é ele insistir que eu remova minha prótese ao redor dele”, iniciou o relato.

Sugestões para a remoção

De acordo com a jovem, o rapaz sugeria que ela se sentiria mais confortável sem a prótese em saídas, ou até mesmo no momento das atividades sexuais. O problema apareceu quando as sugestões passaram a ser pedidos constantes.

“Minha perna, apesar do fato de eu poder me mover bem, é uma fonte de trauma para mim devido ao bullying e ter tido repulsa por parceiros anteriores quando eu a tirei ao redor deles”, desabafou. Após ter compartilhado sua vulnerabilidade com o namorado, o rapaz acreditou que faltava confiança por parte dela.

“Eu não tiro minha prótese perto de ninguém, exceto da família e amigos muito próximos, pois sem ela minha mobilidade diminui bastante”, contou ela.

Pressão no meio do caminho

Segundo o relato, a jovem se decepcionou com o relacionamento caminhando tão bem e, de repente, sua prótese tornar-se uma questão no processo.

A mulher relatou que o parceiro está chateado com ela, pois ele acredita que não existe confiança suficiente para relacionar o não uso da prótese como alguma questão negativa associada.

“Estou começando a sentir alguma pressão aqui eu gosto muito dele. Talvez eu esteja fazendo um negócio maior do que tem que ser. Eu não quero chateá-lo, talvez eu esteja sendo injusta? Finalizou o relato.

