Jovem ensina técnica para encontrar figurinhas legends do álbum da Copa do Mundo

Um jovem de 26 anos de Maringá, no Paraná, diz ter desenvolvido uma técnica para encontrar figurinhas legends do álbum da Copa do Mundo do Catar. Ele mesmo já conseguiu 400 cromos raros.

A história do empresário Ítalo Bellodi Júnior foi contada pelo “G1″. “Todas as minhas extras eu tirei do pacote, não comprei por fora. Ainda tenho quase 100 extras para abrir”, contou à reportagem.

Ítalo disse que logo na primeira compra já encontrou uma figurinha dourada. Foi então que percebeu que o peso e o relevo do pacotinho eram diferentes dos demais.

Segundo Ítalo quem, como ele, quiser acumular as preciosidades, precisa usar o tato. “Quando pegar um pacotinho na mão é só perceber o peso e a grossura do pacote. Por causa dessa figurinha a mais que vem, eu percebi que a espessura fica mais aparente e quando eu passo o dedo por cima dela eu já reconheço qual tem a ‘legend’ e qual não tem”, explica.

Figurinhas de Neymar

Um menino de 10 anos encontrou as quatro figurinhas do jogador Neymar do álbum da Copa e comemorou a conquista.

João Eduardo Alvarenga de Sousa mora em Quirinópolis, em Goiás, e contou ao “G1″ já ter recusado ofertas de até R$ 2 mil pelos cromos. Visionário, ele pensa em vendê-los mais tarde, por um preço ainda maior, para comprar um patinete elétrico.

Para além do dinheiro, o garoto disse que ficou muito contente ao achar as figurinhas do craque. “Foi muito grande a emoção, fiquei muito feliz quando eu ganhei. Eu sou muito fã do Neymar”, afirmou.

