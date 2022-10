Jogador colombiano abaixa o short e mostra partes íntimas durante partida de futebol

O zagueiro colombiano Geisson Perea entrou para a vasta lista de lances inusitados do futebol após mostrar as suas partes íntimas durante o jogo que ocorria pela Primeira Divisão do Campeonato Colombiano de Futebol. Acidente? De propósito? Não se sabe.

‘Mexer’ nas partes íntimas durante as partidas de diversos esportes é algo até comum, já que os atletas precisam estar completamente concentrados e as roupas, em algumas ocasiões, acabam atrapalhando o desempenho.

O jogador do time Independiente Santa Fe, que saiu derrotado na partida que ocorreu no último domingo por 2 a 1 para o Jaguares de Córdoba, ainda realizou a ‘proeza’ em frente ao árbitro da partida, que por uma infelicidade estava sendo focado pelas câmeras do jogo.

O juiz não chegou a perceber o ‘acidente’, mas conforme relato da revista Monet, diversos torcedores utilizaram as redes sociais para criticar a postura e cobrar punição ao jogador.

“Geisson Perea não pode jogar novamente com o Santa Fe. Espero que o time faça algo esta semana”, disse um internauta. “Que desrespeito do Geisson Perea, [...] abaixando as calças quando os jogadores sabem que a câmera da TV pode capturá-los a qualquer momento”, reclamou outro.

Segundo redes sociais do GE, o ato foi proposital, após Perea não concordar com a Marcão de uma falta. “Geisson Perea (à esquerda), do Santa Fe, não concordou com a marcação de uma falta e simplesmente abaixou o calção. O árbitro não percebeu o gesto e permitiu que o zagueiro continuasse em campo até o fim da derrota para o Jaugares de Córdoba, no Campeonato Colombiano”, diz a postagem.

O árbitro não percebeu o gesto e permitiu que o zagueiro continuasse em campo até o fim da derrota para o Jaugares de Córdoba, no Campeonato Colombiano #ge pic.twitter.com/1vMluSfT5k — ge (@geglobo) October 18, 2022

