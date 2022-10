Influencer fica com rosto desfigurado ao tentar comer vespa viva

Em uma tentativa de chamar a atenção e ganhar seguidores, influenciadores digitais criam desafios e tentam coisas cada vez mais bizarras na esperança de conquistar novos seguidores.

Muitas vezes, no entanto, as coisas não andam como esperado. Foi o que aconteceu com o influenciador chinês Wang Chan, que acabou banido do TikTok após compartilhar um vídeo onde tenta comer uma vespa viva.

No vídeo, ele aparece segurando o inseto com os pauzinhos e mostra para a câmera, enquanto fala a frase “Não tentem isso em casa”. A vespa se move, tentando escapar e Chan ameaça botar o inseto na boca um ou duas vezes.

Na terceira, ele cria coragem e põe a vespa na boca, mas sequer tem tempo de dar uma mordida (se é que sua intenção fosse mesmo mastigá-la e engoli-la). Rapidamente ele cospe a vespa e põe a mão na boca em sinal de dor após a ferroada.

Na próxima tomada do vídeo o influenciador chinês já é visto com os lábios completamente inchados e o rosto desfigurado pela reação alérgica à ferroada do inseto. Ele é visto ainda bebendo um líquido branco, provavelmente leite, para se hidratar, já que sua boca está completamente inchada e incapaz de mastigar qualquer alimento.

Veja o vídeo:

O vídeo foi postado no Twitter e teve mais de 30 mil visualizações e mais de 1 mil comentários. Milhares de internautas ainda compartilharam a saga do influenciador chinês em busca de atenção nas redes sociais, a maioria deles com comentários jocosos. “Quando o ser humano não encontrou nada para fazer e está tão falido que fica com coceira na b@nda “, disse um deles. “Tem gente muito estúpida, certo?”, disse outra. E “ele era alérgico ao lanche”, brincou um terceiro. (Com Sagrosso)