Até bíblia: Jovem faz sucesso na web ao mostrar objetos deixados por clientes em motel de Goiânia

Ana Flávia Cruz faz sucesso nas redes sociais ao mostrar os objetos esquecidos no motel dos pais dela, em Goiânia (Reprodução/TikTok @anaflaviacruzzz)

A jovem Ana Flávia Cruz, de 22 anos, faz sucesso nas redes sociais ao mostrar os objetos deixados por clientes no motel da família, que fica em Goiânia, Goiás. O perfil dela no Tik Tok, onde se apresenta como “a menina que os pais tem motel” é seguido por mais de 1,1 milhão de seguidores, que se divertem com a lista de esquecidos.

Em um dos vídeos ela conta que é comum que eles encontrem roupas, documentos, joias, produtos de beleza e até mesmo uma bíblia (veja abaixo).

Mas a lista de objetos citadas nos vídeos de Ana Flávia segue sem limites. Em um dos vídeos, a jovem conta que, além de chaves, eles já acharam controles de portão, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e até um pneu deixado por um cliente.

A jovem relatou em outra publicação que, durante a pandemia de covid-19, quando o estabelecimento pôde abrir as portas, era comum encontrar máscaras e álcool em gel nos quartos do motel.

Os seguidores sempre perguntam se a jovem costuma pegar os itens esquecidos e ela explicou que já levou sim alguns para casa, mas que abandonou essa prática (veja abaixo).

“Tudo começou quando eu postei um vídeo mostrando tudo o que eu já tinha pegado [de esquecidos] no motel dos meus pais. Aí mostrei um anel, alguns berloques de pulseiras (...) só que aí teve mais de 300 comentários dizendo se eu sabia que não podia pegar as coisas assim, pois eu iria atrair a energia negativa da pessoa. Se isso é verdade, não sei. Só sei que joguei tudo fora”, contou ela.

Em outra publicação, a jovem mostra que os clientes esqueceram celulares, roupas e até documento de identidade. Segundo ela, quando os itens ficam no local por muito tempo, as funcionárias levam ou eles são encaminhados para doação.

