Vídeo mostra sucuri de 5 metros encontrada em lago

Mais uma vez uma sucuri grande, a segunda maior cobra do mundo que também é conhecida como anaconda, foi flagrada de barriga cheia. Esta cobra pode medir mais de 5m e pesar até 100kg!

De acordo com o portal de notícias O Repórter do Povo, criado por Valter Fonseca, pescadores gravaram as imagens no lago Corumbá em Caldas Novas, em Goiás.

Augusto e Everton Marques, que viram o animal nadando próximo a um barranco, disseram que o animal tinha aproximadamente 5 metros de comprimento.

“Olha a cabeça dela lá na pedra. Olha o tamanho”, diz um deles no vídeo.

Confira a seguir o encontro com a cobra sucuri:

As sucuris são encontradas sempre associadas a ambientes aquáticos, pois são grandes nadadoras e usam os rios, brejos e pântanos para atividades muito importantes para a sua sobrevivência como a caça e reprodução, por exemplo.

Haroldo Bauer, conhecido no YouTube como “Rei Das Serpentes”, mostrou em seu Instagram como uma sucuri desliza com muito habilidade para dentro da água. As imagens foram gravadas em Ilha Solteira, em São Paulo.

Diferente de outras cobras, a sucuri presenta atividade tanto diurna quanto noturna e não possuem veneno, por isso os acidentes com essa espécie são raros.

O portal de Jornalismo ambiental, O Eco, explica que as sucuris são predadoras de visão limitada e bom olfato. Por isso, em regiões que elas dividem espaço com os humanos, algumas precauções devem ser tomadas.

“Para elas, a mão de um pescador cheirando a peixe é peixe e, por isso, elas podem atacar pessoas por engano”, explicam.

No entorno de fazendas e retiros, onde existe a presença de animais domésticos como porcos, galinhas, patos e cães, além de restos de animais mortos, as sucuris podem ser atraída.

Por isso, é preciso evitar a associação entre a presença de gente com comida farta e fácil, o que os moradores podem fazer tomando cuidados na hora de limpar peixes, posicionar galinheiros e criar animais de estimação, para assim manter sucuris longe das pessoas e perto de suas presas naturais.

