Menina relata seu ‘pior date’ e viraliza: “ela queria que eu pagasse R$ 300 em lanches”

Não é só famoso que sofre com crushes sem noção: uma menina está viralizando nas redes sociais após relatar o que considera ter sido seu “pior encontro” na vida.

Niwana Barbosa da Silva tem 26 anos de idade e mora na cidade de São Luís, capital do Maranhão, onde faz faculdade de Fisioterapia. Pela sua conta no Instagram, contou um caso de quando uma garota que conheceu em um aplicativo de namoro quase a levou à falência, pedindo quase R$ 300 em lanches em um encontro no cinema.

Antes da sessão começar, elas passaram em uma loja para comprar algumas “besteiras” para comer durante o filme, mas ficou chocada com a empolgação da menina nas compras.

“A menina pegou uma cesta de fazer compras. Tipo, deve ser porque ela não quer segurar os salgados e tal. Mas aí ela começou a encher a cesta com muita coisa, tipo, muita mesmo. Daí ela colocou macarrão instantâneo, eu fiquei, tipo, macarrão cru pra comer no cinema, tá de brincadeira bicho… ela colocou até biscoito de água e sal. Barra de chocolate, era bem umas 5″, contou Niwana.

Apesar de tudo, a estudante seguiu com ela até o caixa, para ver onde a história ia dar. Foi quando firmou a certeza de que a paquera queria que ela pagasse por tudo aquilo.

“Ela simplesmente disse assim: ‘qual forma de pagamento, Niwana?’ Eu olhei para a cara dela, e o rapaz do caixa olhou pra mim sem acreditar naquilo. Eu comecei a sorrir, porque é pra sorrir mesmo”, relembrou.

E não teve jeito: o date acabou não acontecendo. “Fui embora com toda educação do mundo. Sem dúvidas, esse foi o pior date que já tive, que pessoa sem noção, bicho. E eu automaticamente dei um bloque nela...”, relatou.

Apesar disso, Niwana ainda teve a consideração de deixar o ingresso do filme - já comprado - com a garota, mas não ficou para ver o filme.

