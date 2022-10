Médico descobre que vai ser pai ao fazer exames de rotina em esposa

Já imaginou? Um médico descobriu que ia ser pai de uma forma bem inusitada: ao realizar exames de rotina em sua esposa, descobriu que ela estava grávida.

Gabriela Dionysio Rangel, que também é médica, já sabia do diagnóstico, mas escolheu contar ao marido por meio de uma ultrassom. A dermatologista reservou um horário na agenda de Matheus Rangel (que é especialista em diagnóstico por imagem) e foi até seu consultório, pronta para a surpresa.

Ela chegou ao consultório com a câmera preparada e registrou esse momento pra lá de especial para o casal. “Gostaria de aproveitar a oportunidade para compartilhar este presente especial com todos vocês!”, escreveu ela na legenda.

Apesar das imagens terem sido publicadas em julho, seguem viralizando nas redes sociais. A mãe já revelou que o bebê é um menino e se chamará Francisco.

“Como papai descobriu a gravidez... Era pra ser só um exame de rotina, mas observou algo diferente”, diz a nova mãe no vídeo. “Suspiros... Descobriu... Emocionado, sem acreditar. Meu Deus”, continua.

Assista:

Diversos internautas deixaram os parabéns à nova família. “Que lindo, parabéns ao casal e que venha com bastante saúde,” escreveu uma seguidora. “Muito linda essa reação, parabéns ao casal”, disse outro.

Niwana Barbosa (Foto: Reprodução/Instagram)

Não é só famoso que sofre com crushes sem noção: uma menina está viralizando nas redes sociais após relatar o que considera ter sido seu “pior encontro” na vida.

Niwana Barbosa da Silva tem 26 anos de idade e mora na cidade de São Luís, capital do Maranhão, onde faz faculdade de Fisioterapia. Pela sua conta no Instagram, contou um caso de quando uma garota que conheceu em um aplicativo de namoro quase a levou à falência, pedindo quase R$ 300 em lanches em um encontro no cinema.

