Marido pensa que teve cartão clonado e usado em bordel; esposa esclarece confusão e viraliza

Uma mensagem enviada pelo banco fez um homem pensar que seu cartão de crédito tivesse sido clonado e usado em uma casa de entretenimento adulto. Quando a confusão foi desfeita, sua esposa compartilhou a história nas redes sociais e viralizou.

“Comprei biquíni na internet com o cartão do meu marido e daqui a pouco chega o dono do cartão esbaforido do nada: ‘Estou achando que clonaram meu cartão e foram em um puteiro. Gastaram meu cartão numa tal de Garota de Luxo, em Anápolis’”, escreveu a servidora pública Ked Souza, que mora no Rio de Janeiro.

O caso foi contado em detalhes pelo “G1″, que conversou com o dono da loja em questão, o empresário Lucas Samaronne de Oliveira. Ele disse que seu negócio está fazendo sucesso após o post da mulher e que já recebeu diversas mensagem.

“Quando o marido viu a fatura, ele assustou e, de imediato, ele comunicou ela. Ela achou engraçado e postou, sem intenções. Depois, ela contou para a gente que tinha viralizado. Anápolis inteira está comentando”, disse o empresário à reportagem.

SMS ‘dedurou’

Ainda segundo o “G1″, Ked contou que utilizou o cartão do marido porque ele havia cancelado os dela. Após fazer o pagamento, o esposo recebeu um SMS avisando sobre a compra e ficou surpreso.

“Meu marido estava trabalhando e o cartão dele é salvo na minha conta. Comprei nesse horário, quase 2 da manhã, e ele chegou em casa em torno de 30 minutos depois. O banco enviou o SMS para ele”, contou. “Ele falou ‘recebi SMS, meu cartão foi usado numa tal Garota de Luxo de Anápolis’. Eu chorei de rir e falei ‘fui eu, garoto, comprei biquíni’. Aí ele caiu na risada também, mas estava esbaforido e apavorado.”

