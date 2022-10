Mágico morre no meio do show e público ri achando que ele estava brincando

Mágico morre no meio do show e público pensa que ele estava brincando Imagem: reprodução Twitter (@ManhattanManOne)

Um incidente envolvendo um mágico em Madrid, Espanha, acabou de forma trágica no último sábado (15). O espanhol Arsenio Puro morreu enquanto se apresentava. Ao cair no meio do palco, o público riu, pensando se tratar de parte do show.

“As pessoas riram achando que era mais uma piada”

O artista tinha 46 e, segundo o site Meganotícias, ficou conhecido por ser semifinalista da versão espanhola do programa ‘Got Talent’, um programa de talentos. Ele estava na Sala Houdini, em Madrid, onde trabalhava há 25 anos. quando no meio do show desabou no meio do palco. O público riu por alguns minutos, até notarem que o artista não reagia. Só aí então perceberam que o homem estava sofrendo um infarto.

Um parceiro de shows disse: “Ele caiu no chão. É um show tão engraçado que, nos primeiros momentos, as pessoas riam pensando que era apenas mais uma brincadeira. Todos gostavam muito dele. Ee era um artista self-made baseado em milhares de performances na Sala Houdini”.

Após compreenderem que se tratava de algo sério, dois policiais que estavam na plateia subiram até o palco para auxiliar Arsenio, verificando se o artista respirava ou tinha pulso. Em seguida, eles realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar, até a chegada de paramédicos, que o transferiram em uma ambulância para o centro médico mais próximo. Mesmo com a realização de manobras de salvamento para reanimá-lo, o mágico acabou falecendo quando chegou ao Hospital 12 de Outubro.

Assista à apresentação do mágico no Got Talent España a seguir:

Era el camarero de la @SalaHoudini. A última hora te sorprendía con una gran actuación que unida a su vis cómica le llevó a @GotTalentES donde logró seducir incluso a @ristomejide.



Hace unas horas murió actuando en el escenario.#DEP #ArsenioPuro,un gran mago y entrañable amigo. pic.twitter.com/VjuBG8IkeF — Antonio Camuñas (@ManhattanManOne) October 16, 2022

