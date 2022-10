Ele se recusou a vender a casa para a mãe e irmã pelo valor abaixo do mercado

Por meio do usuário u/Puzzleheaded-Rush413, um homem de 34 anos desabafou nas redes sociais nesta terça-feira (18). De acordo com ele, houve um desentendimento com a irmã e a mãe, pois não queria vender sua casa a elas com um valor abaixo do mercado.

“Comprei minha casa com 20 e poucos anos por US$ 120 mil. Não é uma casa enorme. É um condomínio de aproximadamente 1.000 pés quadrados, 2 quartos e 1,5 banheiros. Mas foi perfeito para mim na época. Eu o atualizei e fiz dele minha casa por 12 anos. Decidi que é hora de passar para algo maior”, iniciou ele, na plataforma Reddit.

De acordo com o homem, o problema surgiu assim que sua família ficou sabendo de seus planos de vender a casa.

“Minha mãe (65) e minha irmã (30) ficaram sabendo que eu estava planejando colocar minha casa à venda. Minha casa foi avaliada em cerca de US $ 400 mil. Mesmo com a renda combinada, nenhuma das duas poderia pagar uma hipoteca desse tamanho”, contou ele.

Relacionamento balançado

Segundo o relato, sua mãe e irmã queriam comprar a casa pelo mesmo valor pago por ele quando foi adquirida, no preço de US$ 120 mil. O homem conta que pretende usar o dinheiro inicial como entrada para sua nova casa, avaliada em US$ 600 mil.

“Minha mãe e minha irmã estão chateadas. Eles continuam tentando me convencer a vender a casa por um valor baixo para que ‘elas possam finalmente ter alguma estabilidade em sua vida’”, desabafou.

Além de não pretender vender o imóvel pelo valor abaixo do mercado, o homem contou que nunca teve um bom relacionamento com nenhumas delas. Inclusive esse foi o motivo pelo qual ele mudou de estado, justamente para se distanciar.

“Ambas estão chateadas comigo e arrastaram toda a família para o drama. Metade está do meu lado, e metade está do lado deles”, finalizou o relato.

