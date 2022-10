Defendendo a ‘positividade sexual’, político lança candidatura com vídeo em site para adultos

Não é incomum que em épocas de eleições os candidatos inovem em suas declarações, não é mesmo? O que de toda forma não impede que as pessoas ainda assim se surpreendam com tais discursos e iniciativas.

E, pensando na informação compartilhada anteriormente, Mike Itkis, político defensor da pauta sobre “positividade sexual” e da legalização do trabalho sexual, que é candidato ao Congresso de Manhattan, nos Estados Unidos, surpreendeu pela forma como lançou sua candidatura.

De acordo com informações compartilhadas, com 13 minutos de duração, Mike publicou um vídeo no site Porntube em que aparece se relacionando com uma atriz de filmes adultos. “Se eu apenas falasse sobre isso, não demonstraria meu compromisso com o assunto”, declarou o político.

Descrito em seu site como “Solteiro, sem filhos, não celibatário e ateu”, Itkis diz que quer “redefinir o debate sobre o aborto como um direito ao sexo não planejado”. O candidato ressalta que “homens não devem ser obrigados a sustentar filhos biológicos sem acordo prévio”.

Por sua vez, para o New York Post, mesmo com toda a repercussão que o vídeo publicado causou, Mike tem poucas chances de vencer o embate contra seu oponente Jerry Nadler.

