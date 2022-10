Curso de organização de eventos de prefeitura realiza ‘funeral fake’ e registro inusitado viraliza na web; choro incluído

Uma atividade prática de cerimônia fúnebre, organizado por um curso de organização de eventos, se tornou viral nas redes sociais recentemente.

Ofertado pela Prefeitura Municipal de Manaquiri, no Amazonas, o registro foi compartilhado pela instituição nas redes sociais, com uma sequência de fotos.

Na atividade prática, foi possível vivenciar todas as etapas de uma cerimônia fúnebre, incluso com um coquetel.

“Mais um evento de sucesso realizado pelos alunos do curso de organização de eventos”, detalhou na postagem.

“Alunos do curso de Organização de Eventos ofertado pela Prefeitura Municipal de Manaquiri, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICTUR, em parceria com o CETAM e Amazonastur, estão realizando uma (atividade prática) Cerimônia Fúnebre ministrado pela Professora Mara Regina Carneiro, dentro do evento foi apresentado o serviço de brunch, o curso deu início no dia 26/07 com 20 alunos ativos”.

Curso de organização de eventos de prefeitura realiza ‘funeral fake’ e registro inusitado viraliza na web

O registro se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“Achei a ideia sensacional. Que outras prefeituras do Brasil peguem o exemplo e façam esse treinamento. Na maioria das vezes quem perde alguém, não tem condições de pensar nas burocracias de um funeral. Parabéns”, comentou um usuário.

A postagem já conta com quase 3 mil curtidas e mais de 390 comentários. Confira publicação: