Cão que viralizou após atrapalhar funcionárias que iriam fechar a loja desaparece da região

O cachorrinho apelidado de ‘Liço’, que viralizou nas redes sociais após atrapalhar as funcionárias de uma loja em Caldas Novas, Goiás, sumiu do local, conforme texto publicado no site ANDA (Agência de Notícias de Direitos Animais). O vídeo de uma câmera de segurança onde mostra o cão deitando no chão de barriga para cima e depois correndo quando a vendedora Júlia Dutra, de 19 anos, tentava fechar a porta do estabelecimento já ultrapassou 1,2 milhão de visualizações na publicação original.

Assista ao momento fofo e engraçado a seguir:

“É verdade, o Liço ficou famoso! Mas cadê o Liço?”, brincou Warley Gonzaga. locutor da cidade.

Cadê o Liço?

Essa é a pergunta feita pelos moradores locais, já que o animal, que é visto sempre andando pelas ruas do município de Caldas Novas está sumido desde o sucesso nas redes sociais. Segundo a população, sua última aparição foi na sexta-feira passada (14). O vídeo foi publicado no TikTok da funcionária Júilia no dia 30 de setembro. A jovem conta que o Liço frequenta o local há dois meses, porém neste dia específico publicado por ela o cachorrinho deu trabalho para ela e para a colega de trabalho, que não conseguiam fechar o comércio em virtude das brincadeiras do cão.

“A gente estava tentando fechar e ele achou que a gente estava brincando. Ele deitou no tapete e ele é pesado”, contou a mulher. Conforme relato, ele já havia passado o dia inteiro lá, mas na hora de fechar, ele não queria sair. “Eu fiquei surpresa com a repercussão. Eu não esperava, fiquei chocada. A princípio, eu fiquei com receio de publicar e acharem que estávamos maltratando ele”, disse.

No vídeo, é possível ver a menina puxando os cachorros pelas patas, mas ele rapidamente se levanta e corre novamente para dentro da loja, mas saiu tempos depois, e as meninas rapidamente fecharam a porta.

“Ele acompanha a gente quando vamos para a academia antes de trabalhar. Quando chegamos, vamos tomar banho, por isso, não dá para ele entrar assim que a gente chega. Mas quando abrimos, depois, a gente o deixa entrar”, contou.

Veja outro vídeo de Liço chegando para ‘trabalhar’... Ou seria atrapalhar?

