Arcebispo de São Paulo precisa explicar motivo de usar vestes vermelhas na Igreja

Após uma polêmica começar entre internautas, o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, precisou se defender de acusações de apoio político.

“Tempos estranhos esses nossos! Conheço bastante a história. Às vezes, parece-me reviver os tempos da ascensão ao poder dos regimes totalitários, especialmente o fascismo. É preciso ter muita calma e discernimento nesta hora!”, escreveu ele, em sua conta no Twitter.

O religioso precisou explicar o motivo de utilizar roupas vermelhas em sua foto de perfil nas redes sociais - e que isso não tem nenhuma relação com demonstração de apoio a qualquer partido político.

“Se alguém estranha minha roupa vermelha (perfil), saiba que a cor dos cardeais é o vermelho (sangue), simbolizando o amor à Igreja e prontidão ao martírio, se preciso for. Deus abençoe a todos. Mas ninguém machuque ninguém!”, detalhou.

Dom Odilo foi nomeado arcebispo de São Paulo em março de 2007. A unidade é a terceira maior arquidiocese católica romana do mundo, perdendo apenas para Cidade do México e Guadalajara, ambas no México.

Tamanha responsabilidade reflete nas escolhas das palavras do arcebispo. Ele vêm criticando há semanas o que chama de “instrumentalização da fé” durante as campanhas eleitorais.

“Alguém tem dúvidas? Creio em Deus, em Jesus Cristo Salvador, amo a Palavra de Deus e da Igreja. Sou a favor da família, contra o aborto e toda violência contra a pessoa; não aprovo comunismo nem o fascismo; sou a favor da moral dos mandamentos de Deus. Estou em comunhão com o Papa”, avisou.

Para ser mais claro: parece-me reviver os tempos da ascensão do fascismo ao poder. E sabemos as consequências… — Dom Odilo Scherer (@DomOdiloScherer) October 16, 2022

Apesar da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) explorar a relação entre a defesa da descriminalização do aborto e partidos da esquerda política, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o candidato de veicular propagandas que façam essa alusão ao ex-presidente Lula (PT).

