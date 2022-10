Vídeo: motorista desastrado tira carro zero na concessionária e bate em motos estacionadas

Um motorista um tanto quanto desastrado foi filmado em cenas de ‘barbeiragem’ com um carro que havia acabado de retirar da concessionária que chamaram a atenção dos internautas nas redes sociais.

As imagens mostram o momento em que ele ultrapassa o portão do condomínio em Mumbai, na Índia, com seu novíssimo Tata Nexon automático, em baixa velocidade, em uma manobra que a maioria das pessoas que tem carro faz diariamente. Ele entra pelo portão em uma curva bastante fechada, que quase raspa a lateral do motorista,

Mas em determinado momento o carro começa a acelerar e acaba atropelando uma fileira de motos estacionadas, como se o motorista tivesse perdido o controle do carro, e por muito pouco não capotou. As motos caíram e foram atropeladas pelo carro, causando danos irreparáveis. “Isso é que é chegar em casa com estilo!”, brincou um usuário do Twitter ao ver as imagens.

LEIA TAMBÉM: Vídeo mostra criança dando de cara com sucuri durante pescaria

“Eu sabia quando ele fez a curva fechada que não ia terminar bem. Por sorte não havia ninguém por perto”, escreveu outro.

Veja o vídeo que mostra o carro desgovernado:

What a grand arrival home ? pic.twitter.com/ilSeNcKexD — Sqn Ldr Vinod Kumar (Retd) (@veekay122002) October 7, 2022

O Tata é um carro de fabricação indiana e muitos internautas comentaram que a versão automática do veículo sempre dá problemas, mas muitos atribuíram o acidente à imperícia do motorista, que possivelmente não estava acostumado a dirigir carros automáticos.

LEIA TAMBÉM: “Unhas pintadas e cabelos penteados”: Atitude de recepcionistas durante horário de trabalho gera debate nas redes sociais; assista

Muitos comentários nas redes dizem que o motorista deve ter tentado usar o pé esquerdo para controlar o carro com a embreagem e acabou se perdendo. “Nos carros manuais, está disponível controle adicional no pedal da embreagem. Em automáticos, apenas o pé direito deve ser empregado. Nenhum papel há para o pé esquerdo”, disse um dos comentários nas redes sociais.