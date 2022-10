Vídeo mostra criança dando de cara com sucuri durante pescaria

O pescador Wellington Ribeiro, que cria vídeos e conteúdos de pesca nas redes sociais, flagrou uma sucuri, também conhecida como anaconda, bem perto em seu último vídeo.

Publicado na página do Facebook Patanal Fishing, a gravação mostra o momento em que ele e seu sobrinho Davi conseguem avistar a cobra que esta entre os galhos de um barranco.

Ribeiro, que é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ficou espantado: “Olha o tamanho! (...) Muito cuidado na beira do rio essa época o ano”, disse.

O pescador também explicou que apesar de se sentir intimidado, principalmente pelo tamanho, sabe que a cobra não faz mal aos humanos e que a melhor coisa a se fazer é não manter distancia e preservar a espécie.

“Se você não fizer mal para ela, ela não vai fazer mal para você. Ela está ali no canto dela apenas, deixa ela ali tranquila”, ensina ao sobrinho.

Confira o momento em que a sucuri-verde foi avistada:

As sucuris podem passar muito tempo dentro e ao redor da água, pois caça e possui suas tocas nesse ambiente.

O canal ALMA DE PESCADOR no YouTube, trouxe também um encontro especial com sucuris durante uma pescaria no Pantanal Sul Mato-grossense.

Diferente da cobra que vimos anteriormente, uma sucuri-verde que é considerada a maior do Brasil, o pescador Bruno Girotto De Castro encontrou duas sucuris-amarelas (Eunectes notaeus), que são menores, mas também entram para a lista entre as maiores do mundo.

“Já pensou, pessoal, duas sucuris no mesmo lugar? (...) Essa é a pescaria no Pantanal!”, disse o pescador enquanto filmava os animais.

Você pode ver as duas cobras a partir dos 4:15 minutos de vídeo:

As sucuris não são peçonhentas. Elas matam suas presas por constrição, apertando-as até interromper o fluxo de sangue e, em consequência, o fornecimento de oxigênio aos órgãos.

Seu bote é potente e elas se enrolam rapidamente em suas presas, que são répteis, aves e mamíferos de médio porte. Em alguns casos, principalmente na época de reprodução, elas podem chegar a comer outras sucuris.

