“Sei exatamente o que é”: mulher diz saber a verdade sobre mistério do Lago Ness

Uma australiana afirma ter resolvido o enigma do misterioso monstro do Lago Ness, lendário criatura que supostamente vive no norte da Escócia e cuja foto já estampou a maioria dos jornais do mundo.

Sue Keogh disse à imprensa escocesa que resolveu o mistério após assistir a um documentário sobre Nessie, apelido carinhoso dado ao monstro que aparece na imagem com um pescoço comprido saindo das águas do lago.

Sue disse que não acredita na lenda do monstro e garante que a famosa foto de Nessie que o mundo conhece são iguais aos bonecos de meia que seu pai fazia.

“O Monstro do Lago Ness existe há anos e, quando assisti ao programa, soube instantaneamente do que se tratava. Era óbvio, quando eu estava deitado na cama resolvi o problema, não é um mistério tão grande”, disse.

Para ela, a foto é uma farsa e o monstro não passa de um homem embaixo d’água entendendo a mão como se fizesse um fantoche de sombra na parede. Ela mesma compartilhou uma imagem semelhante em que usa a sombra para projetar uma imagem de sua mão na parede com as mesmas características da famosa foto de Nessie.

“Tirei a mesma foto bem na frente da TV quando estava assistindo ao programa. Eu vi e disse que é o monstro do lago. Sendo um homem, é o braço dele. Ele está debaixo d’água e o braço é mais longo. Esse é o antebraço e a mão dele assim, torcida para o lado”, afirmou

Mulher afirma ter solucionado mistério do monstro do Lago Ness (Facebook/ Sue Keogh)

Apesar das ‘provas’ apresentadas por Sue, muitos internautas simplesmente se recusam em acreditar em uma explicação tão simplista para um fenômeno estudado há tantos anos.

Mas a australiana não se mostrou abalada com a desconfiança. “Na Austrália, tivemos um show chamado 60 minutos e alguém disse que viu um coelho voador que chamou de ‘flabbit’, foi uma piada. É a mesma coisa”, garantiu. (Com Sagrosso)