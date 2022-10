Professora passa por cesárea de emergência 48h após descobrir gravidez: “Muito assustador”

A professora norte-americana Peyton Stover, de 23 anos, foi internada no Hospital Metodista Feminino, em Nebraska, nos Estados Unidos, com um quadro de falha nos rins e no fígado e o estado era considerado grave. Ao passar por exames, ela foi surpreendida pela notícia de que estava grávida e, inclusive, passaria por uma cesárea de emergência. Assim, 48 horas após descobrir que esperava pelo primeiro filho, ela deu à luz Kash, que nasceu prematuro.

Em entrevista à emissora KETV, Peyton contou que sentia um cansaço persistente, mas acreditava que ele se dava pela rotina com o trabalho como professora. No entanto, a situação piorou muito e ela passou a ficar com as pernas muito inchadas. Foi quando decidiu procurar ajuda.

Já ao ser atendida, ela disse que a médica desconfiou da gravidez e fez dois testes, que deram positivo. Logo depois, ela passou por um exame de ultrassom e não havia mais dúvidas. “Ela olhou direto para a tela e disse: ‘Você está realmente grávida’”, lembrou Peyton.

A partir daí, a correria começou, já que a mulher apresentava falhas nos rins e no fígado. Ela foi imediatamente internada com a pressão muito alta, já com um quadro de pré-eclâmpsia. Assim, passou por uma cesariana de emergência.

“Eu tinha pressão arterial severamente alta, o que é muito assustador. Se eu não tivesse vindo quando cheguei, provavelmente não teria conseguido passar o fim de semana”, continuou ela.

O filho dela, Kash, nasceu cerca de dez semanas antes do esperado, pesando 1,8 quilos. Ele permanece internado na UTI Neonatal, enquanto ganha peso, sem previsão de alta.

Já Peyton passou uma semana internada e depois recebeu alta. Ela revelou, ainda, que o filho nasceu no dia do seu aniversário.

Bombeira grávida

A história da bombeira Megan Warfield, de 39 anos, viralizou na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, e acabou nos principais noticiários da TV local após se envolver em um acidente e, mesmo enfrentando os últimos dias de gestação, fazer os primeiros socorros da vítima.

“Eu vi o carro de cabeça para baixo e presumi que alguém estava lá. Eu vi uma mulher presa e comecei a engatinhar para entrar, mas então pensei: ‘O que você está fazendo? Você está grávida de nove meses’”, disse a mulher no programa de TV Today.

A bombeira disse que optou por manter a vítima no lugar, imobilizada, até a chegada dos paramédicos, porque não tinha certeza sobre a extensão de seus ferimentos e a remoção poderia piorá-los. “Foi um evento bastante traumático.”

Assim que os paramédicos chegaram, ela resolveu ir ao hospital verificar o estado do bebê porque estava sentindo fortes dores de contração. Ao chegar ao hospital, soube que o acidente induziu o parte e o choque havia jogado seu bebê para uma posição lateral no útero.

Os médicos quase não acreditaram que ela, no estado avançado de gravidez que estava, havia conseguido agachar no chão para ajudar a vítima do acidente. “Não sei como fiz o que fiz porque as cólicas eram muito fortes. Devo ter ficado com a adrenalina”, disse Megan.

E no último dia 4 ela deu à luz a sua filha, Charlotte, que nasceu forte e sem nenhum problema de saúde.

LEIA TAMBÉM: