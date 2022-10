Pai planeja voo para filho de 5 anos ir sozinho, mas é impedido pela mãe: ‘Eu disse que não’

Uma mulher usou o Reddit nesta segunda-feira (17) para compartilhar um ocorrido entre ela e o marido. Por meio do usuário u/atlantis902 na plataforma, ela contou que impediu a viagem solo do filho de cinco anos, planejada pelo pai.

“Meu marido levou nosso filho de cinco anos em uma viagem de esqui com seus amigos. Alguns dias antes de eles voltarem para casa, me ligou para me dizer que tinha que ir a Cingapura a uma reunião e levaria nosso filho de avião para mim sozinho”, iniciou o relato.

“Eu estava em Paris e eles em Aspen, não é exatamente uma viagem curta. Então eu disse que não, pois era muito longo para ele ficar sem um de nós”, continuou.

Decisão de levar o filho e estranhamento entre o casal

De acordo com a mulher, seu marido tentou convencê-la de que aquela seria a melhor forma de resolver as coisas, pois se certificaria de que o filho estaria no avião, além de receber os cuidados necessários da tripulação.

“Eu disse a ele que não gostava nada da ideia e ele precisava voar com ele ou levá-lo para Cingapura junto. Depois de uma longa discussão acalorada, ele concordou em acompanhá-lo a Paris, embora isso significasse que estava parando perto da hora de sua reunião”, escreveu a mulher.

Embora o homem tenha levado seu filho até a mãe, ele não gostou da forma como teve de resolver o problema e se irritou por ter interferido em sua reunião.

“Eu não percebi o quão chateado ele estava com isso até que pousou e fez um comentário sarcástico sobre o quão ridículo tudo isso era e como nosso filho estaria perfeitamente bem, caso tivesse vindo sozinho”, finalizou ela.

