Todos nós temos nossos próprios hábitos quando se trata de limpeza da casa. No entanto, acabou viralizando nas redes a experiência de uma mulher revoltada que foi ao fórum Mumsnet para reclamar sobre a atitude do marido com o trabalho doméstico.

“Acabei de ter uma grande briga com meu marido por causa da limpeza da cozinha”, explica ela. “Encontrei ele varrendo as superfícies da cozinha com nossa pá e vassoura!” revelou.

“Eu pedi a ele para não fazer isso antes, então quando eu o vi fazendo isso de novo eu fiquei com raiva e perguntei por que ele não podia fazer isso da maneira normal, ou seja, usar um pano”.

“Ele não consegue entender o que há de errado com o seu jeito.”

Como detalhado pelo site The Mirror, a mulher então classificou a atitude do marido de uma pá de lixo e vassoura como “repugnante”.

Mulher afirma que o estilo de limpeza do marido em casa é nojento e viraliza: ‘ele não vai mudar’

“Ele disse que não vai limpar mais se não for do jeito dele. Isso é nojento. Ele não vai ouvir”.

O caso causou debate nas redes, pois alguns usuários concordaram com ela, enquanto outros a exortam a ser mais compreensiva.

“Se ele está limpando com um pano e algum tipo de sabão/desinfetante depois eu realmente não consigo ver o problema”, escreveu um.

Ainda de acordo com as informações, algumas pessoas inclusive pediram que a mulher fosse agradecida por seu marido ‘estar limpando’ – mostrando o quão complicado é a situação em algumas casas.

Texto com informações do site The Mirror