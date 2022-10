‘Do além’! Cemitério cria abelhas entre os túmulos e fabrica 100 kg de mel por ano

Já imaginou consumir um mel produzido por abelhas que buscam néctar em flores deixadas em um cemitério? Pois um criador de abelhas chamado Davin Larson, de Nova York, teve essa ideia enquanto assistia a um concerto na capela de Green-Wood, onde fica o cemitério do Brooklyn.

Larson queria montar um apiário urbano e para seu espanto a administração do cemitério tinha pensado a mesma coisa e ele virou o apicultor residente do local.

No total, são sete colmeias que ficam em um salgueiro às margens da lagoa do cemitério e Larson disse que a cada quinze dias visita o local para garantir que as abelhas estão bem.

A escolha das abelhas também foi planejada. Como trata-se de um local que grande fluxo de pessoas, escolheram uma espécie de abelha mais dócil, amigável, que dificilmente ataca os transeuntes e até agora tem tido muito pouco problema com isso.

E não é que o projeto decolou! O mel colhido, 100 kg por temporada, é vendido em potes no próprio cemitério com a marca de “Sweet Hereafter” ou “Doce Porvir” e clientes de Nova York e cidades da região, que buscam o produto por suas características únicas, como o sabor, que tem um leve traço mentolado devido às Tílias, árvores que crescem em abundância no local.

Todo o dinheiro arrecadado é revertido para a manutenção e criação das abelhas e o cemitério afirma que ainda não tem lucro com o negócio, situação que eles esperam reverter em breve.

Mais do que o dinheiro, o Green-Wood disse que espera com isso dar uma contribuição para a manutenção da população de abelhas na cidade, que acabam sendo expulsas pela urbanização, e assim promover a diversidade de flora nos jardins e áreas verdes da região, já que as abelhas são os principais agentes de polinização de flores.