Adolescente de 15 anos cria projeto de doação de figurinhas do álbum da Copa e viraliza

Adolescente viraliza com projeto de doação de figurinhas (Reprodução/ Instagram @figurinhaparatodos)

Um adolescente de 15 anos criou um projeto de arrecadação e doação de figurinhas do álbum da Copa do Mundo do Catar e viralizou nas redes sociais.

Segundo o “Estadão”, Allan Cohen diz já ter arrecadado 13 mil figurinhas avulsas e 200 álbuns que beneficiarem o Lar das Crianças e o Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar, em São Paulo. Os alunos da escola General de Gaulle, no Capão Redondo, serão os próximos a receber os presentes.

Segundo a reportagem, a ação teve início como um projeto extracurricular da escola Beit Yaacov, na Barra Funda. O aluno do 1º ano criou, então, a página @figurinhaparatodos no Instagram, fez um vídeo e começou a pedir ajuda de parente pelo WhatsApp. A ação foi se expandindo e, em cerca de um mês, já recebeu apoio até mesmo de jogadores famosos, como Tchê Tchê e Carlos Miguel.

Assista:

Allan monta kits com álbuns e 670 cromos na hora de fazer a distribuição. O número é o total seria necessário para completar a coleção, sem considerar repetições.

“Não sabia que teria um impacto tão grande. Não sei como a ação chegou a tanta gente. Muitas pessoas mandaram mensagem e diziam que queriam ajudar”, disse o adolescente, surpreso.

Mais solidariedade

Um jovem de 22 anos de Sorocaba, no interior de São Paulo, mobilizou amigos pela internet e conseguiu arrecadar dinheiro suficiente para comprar mais de 300 pacotes de figurinhas do álbum da Copa para duas crianças que, sem condições para adquirir o livro original, confeccionaram o seu.

João Silva contou ao “G1″ que conheceu a história dos irmãos por meio de sua mãe, que é amiga da mãe de Manu, de 8 anos, e de Miguel, de 11 anos. No último dia 7, ela foi visitar a família e mandou mensagem ao jovem dizendo que os pequenos tinham feito um álbum improvisado.

João se sensibilizou e postou um vídeo contando a situação das crianças, pedindo ajuda de seus amigos para arrecadar grana para figurinhas e álbuns originais. As doações foram chegando, assim como a hora de fazer a esperada entrega.

Toda a história foi contada por João em vídeo no Instagram. Assista:

LEIA TAMBÉM: