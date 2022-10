Após ter a garagem bloqueada pelos filhos dos vizinhos, ela chamou a polícia

Uma mulher ficou completamente irritada com a atitude dos filhos de seus novos vizinhos. Segundo ela, desde que a família se mudou sua propriedade passou a sofrer danos por causa das atitudes “grosseiras e incontroladas” dos filhos adolescentes dos moradores da casa ao lado.

Em uma publicação feita por ela no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, a mulher revela que recentemente um dos jovens atirou uma bola de basquete na direção de seu carro enquanto ela estava dentro do veículo.

“Eles se mudaram faz pouco tempo e têm uma casa cheia de adolescentes incontroláveis. Direto eles bloqueiam a entrada da minha casa, seja sentando no local ou deixando brinquedos e skates espalhados pelo meu caminho. Já pedi a eles para não bloquearem nossa entrada, mas eles continuam ignorando”, revela.

Segundo a mulher, as coisas pioraram quando os vizinhos instalaram uma cesta de basquete próximo a sua garagem, chegando a bater com a bola repetidamente contra seu carro.

“Os pais não dizem nada e os filhos nos ignoram. Nós temos 6 filhos em casa e eles não têm esse tipo de atitude”.

Eles danificaram o carro!

Continuando seu relato, a mulher revela que teve seu carro atingido por um arremesso de bola de basquete, chegando até mesmo a danificar a lataria do veículo.

“Eu pensei que outro carro tinha me atingido porque foi muito forte. Saí do carro e disse ao menino que não estava certo jogar a bola no carro das pessoas, ele me ignorou e eu exigi falar com a mãe dele”.

“Quando ela saiu, ela disse que não se importava com ele batendo a bola no nosso carro porque não gosta da gente! Eu nunca nem falei com ela antes e ela nem mesmo falou com a gente quando pedimos aos filhos dela sobre os bloqueios na nossa garagem”.

Indignada, a mulher, que mora em uma base militar, ligou para o responsável pela região e para a polícia, que compareceram ao local e ordenaram a realocação da cesta de basquete para evitar danos aos veículos.

“Eles disseram que a mãe estava agravando a situação ao ser permissiva e que a família poderia ser convidada a se retirar da base. Disseram que ela foi rude com eles também”, finaliza a mulher.