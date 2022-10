Um funcionário do Walmart deu um aviso severo aos clientes - e revelou as duas coisas que nunca devem fazer a um trabalhador nos corredores.

Como detalhado pelo site The Mirror, por ser um tema sensível, a trabalhadora revelou algumas regras muito rígidas sobre o que você pode e não pode fazer. Em um TikTok viral que foi visto por milhões, a usuária ‘cottoncandy1016′ pediu aos clientes que não abordassem os funcionários quando eles tivessem grandes cestas de compras.

No vídeo, ela aponta para as grandes cestas que os funcionários do Walmart usam para escolher itens para clientes que fizeram pedidos online.

Neste caso, o funcionário tem que recolher os produtos das prateleiras, assim como qualquer outra pessoa que entra na loja, em seguida, embalá-los para estarem prontos para serem entregues.

Revelando as duas coisas que um cliente nunca deve fazer, a trabalhadora disse: “Não os pare enquanto estão escolhendo. E não pule na frente deles”.

Trabalhadora de supermercado revela duas coisas que você nunca deve fazer com a equipe e clientes se rebelam

Muitos viraram o tema para dizer que os ‘trabalhadores on-line’ estavam atrapalhando os clientes e não o contrário.

“Toda vez que estou no WalMart, esses trabalhadores bloqueiam todos os corredores”, escreveu uma pessoa na seção de comentários.

Ainda de acordo com as informações, no entanto, algumas pessoas estavam do mesmo lado da funcionária e saíram em sua defesa.