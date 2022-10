Mãe se recusa a fazer jantar ‘alternativo’ para o namorado de seu filho

Uma mulher ficou inconformada com um pedido feito pelo filho após o jovem descobrir o cardápio do jantar. Segundo seu relato, ele exigiu que outro prato fosse preparado já que seu companheiro, que estaria presente na ocasião, não gostava do prato que seria servido.

Após contar sua história no fórum online Mumsnet, a mulher teve seu relato compartilhado pelo The Mirror. De forma anônima, ela conta que o filho pediu a ela que fizesse um jantar separado para seu namorado por saber que ele não gosta do que ela está preparando.

“Meu filho, de 18 anos, acha que estou sendo irracional ao me recusar a preparar outra opção de comida. Ele está em um relacionamento desde maio, mas antes eram amigos então eu já conhecia o namorado dele”.

“Em algumas ocasiões o namorado dele vem até aqui e em outras ele fica na casa do namorado. Normalmente não consigo preparar o jantar para eles por contado do meu trabalho, então eles costumam comer algo congelado”, cota a mulher.

Ela se recusou a atender o pedido

Segundo relato, quando soube que a mãe prepararia o jantar ele perguntou o que seria servido, e não gostou do que ouviu: “Quando eu disse que era curry ele contou que o namorado não gosta e me pediu para cozinhar outra coisa, eu me recusei”.

“Disse a meu filho que se ele quisesse servir outra coisa para o namorado que ele deveria preparar. Ele se recusou e disse que o namorado é convidado e que eu deveria saber que ele não gosta deste tipo de comida. Agi errado em me recusar a preparar outra opção?”.

Enquanto algumas pessoas afirmaram que ela agiu de forma errada, outros concordaram com sua atitude.

“Você não está errada. Ou seu filho faz algo separado para ele, ou seu filho cozinha para toda a família”, comentou uma pessoa.

“Se você convidou o namorado do seu filho para o jantar é rude não garantir que a refeição seja algo que seu convidado irá comer”, finalizou outra.