Imagens mostram bote de anaconda em onça-pintada no Pantanal

Imagens que mostram como a natureza pode dar um verdadeiro espetáculo se tornaram virais nas redes sociais recentemente. Nelas é possível ver como uma batalha entre gigantes do Pantanal terminou.

O fotógrafo da vida selvagem, Chris Brunskill, trouxe os cliques que mostram como uma onça- pintada, o maior felino do continente americano, leva um bote de uma sucuri, conhecida no mundo todo também como anaconda.

Nas margens do rio Cuiabá, no estado de Mato Grosso, é possível ver como os animais lutam pela sobrevivência.

“Uma onça ataca e mata uma anaconda amarela”, escreveu ao publicar a cena no Instagram.

Branco Arruda, guia turístico que acompanha expedições de fotografia da vida selvagem na “Jaguar Photo Expeditions”, foi quem acompanhava no momento dos cliques.

Veja também: Vídeo mostra deslumbre de sucuri de 4 metros voltando a nadar solta na natureza

Recentemente, uma onça-pintada também foi flagrada por turistas em um barco das expedições que visam entrar em contato com os animais pantaneiros. O “pulo do gato” deixou o felino cara a cara com as pessoas.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!