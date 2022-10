Fritar ovo no asfalto? Calor em Roraima derrete até telhado das casas

Quem já não ouviu o ditado popular que o calor em certos lugares do Brasil é tão forte que dá para fritar ovo no asfalto? Não é difícil, inclusive, ver no Youtube tentativas feitas por internautas de realmente tentar a fritura.

Mas em Roraima, a coisa foi mais séria e o forte calor diário que faz na capital, Boa Vista, foi capaz de praticamente derreter do telhado de uma residência abandonada. No auge do verão, a cidade chega a ter sensação térmica de mais de 40ºC.

A casa está abandonada há anos e aos poucos o forte calor da cidade, que chegou a 36,4ºC no último sábado, foi deteriorando as telhas aos poucos.

O telhado é feito de fibrocimento, material muito utilizado antigamente, mas já abandonado no mercado de construção civil porque é feito de um composto de fibras com cimento asfáltico que reage ao calor e a chuva, se deteriorando com o passar dos anos.

O material considerado de baixa resistência também é afetado pelas chuvas e pelo choque térmico causado pelos temporais de verão.

Na foto é possível ver que o telhado está completamente deformado e em algumas partes ‘escorreu’ como se fosse plástico quente em função da incidência direta do sol, que faz a temperatura subir muito acima do ambiente.

A residência fica na zona leste da Capital e o dono não foi encontrado. Segundo o vizinho, o local está vazio há mais de 15 anos e o último ocupante foi o Conselho Regional de Medicina (CRM). Atualmente, os moradores da rua reclamaram na prefeitura que a casa tem muita sujeira acumulada e o acúmulo de água tem provocado a infestação de mosquitos nas casas vizinhas.

