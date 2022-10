Cachorro forma a mais doce amizade com sem-teto após sair em passeio com dono (Reprodução/Instagram @lavie_de_sora)

Embora Sora ame estar com seu dono, Colzouti, há amor de sobra para compartilhar. Enquanto passeava pelas ruas de Paris, o animalzinho fez um novo amigo: um homem sem-teto que encontrou no meio do caminho chamado Bruno. Relato extraído do portal The Dodo.

A partir daquele dia, as coisas mudaram para o três.

Cachorro forma a mais doce amizade com sem-teto após sair em passeio com dono (Reprodução/Instagram - @lavie_de_sora)

“Sora parou na frente de um jovem sentado na frente de sua barraca”, escreveu Colzouti. “Seus olhos se encontram e Sora salta para frente para vê-lo. Reflexivamente, cheio de ideias preconcebidas, parei Sora imediatamente. Reconheci [o homem] e decidi sair, mas Sora se recusava a se mover. Ele olhou para Bruno. O chamei de volta, mas se recusou a ceder. Decidi prender sua coleira e empurrá-lo para longe, e foi quando Sora olhou para mim com olhos que só um cachorro pode dar. Bruno deu um grande sorriso.”

Aquilo era apenas o início de uma doce história. Colzouti se emocionou ao ver a conexão criada entre Sora e Bruno.

“Naquele momento, percebi duas coisas: que meu cachorro e um estranho tinham tudo a me ensinar sobre amar o próximo”, escreveu Colzouti. “E que farei o que for preciso para agradecer a esse estranho que me ensinou essa valiosa lição.”

Reviravolta do bem

Ao perceber a importância do relacionamento entre Bruno e o pet, Colzouti fez daquele momento uma rotina. O dono do cachorro passou a ajudar o sem-teto, oferecendo comida e roupas, além de ajudá-lo a colocar sua vida nos eixos.

Após os registros se tornarem virais nas redes sociais, a vida de Bruno mudou completamente. Colzouti relata que o rapaz agora é um ex-sem-teto. Tudo isso, graças ao enorme coração empático e amoroso de Sora.

Embora a dupla não veja mais Bruno durante os passeios – haja vista que não está mais nas ruas – ambos ainda mantêm contato e se encontram ocasionalmente. Sora literalmente mudou a vida de Bruno.

“A conexão deles é tocante, comovente e muito sincera”, disse Colzouti. “Sora tem um amor louco por seres humanos. E ele mostra isso assim que lhe demos a oportunidade.”