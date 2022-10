VÍDEO: Médica retira 23 lentes de contato de olhos de paciente; ela esquecia de tirar itens para dormir

A oftalmologista Katerina Kurteeva viralizou nas redes sociais ao relatar um atendimento incomum que fez na Califórnia, nos Estados Unidos. Uma paciente que se queixava de desconforto nos olhos teve 23 lentes de contato removidas (veja no vídeo abaixo). A mulher contou que sempre esquecia de retirar os itens na hora de dormir e, no dia seguinte, colocava um novo par.

Conforme a médica, ao receber a paciente, imaginou que ela pudesse ter tido algum problema na córnea, uma infecção ou até um cílios que estivesse na parte interna da pálpebra, mas nunca imaginou que a causa era o acúmulo de lentes de contato.

“Usei um anestésico e uma mancha amarela para identificar qualquer arranhão ou corpo estranho. Não consegui ver nada na córnea no exame inicial, então comecei a puxar manualmente as pálpebras inferiores e superiores para ver se havia alguma coisa no fórnice superior ou inferior. Estes são os cantos profundos do olho, como pequenas bolsas da pálpebra, onde as coisas ocasionalmente ficam presas. Eu não vi muito, apenas um pouco de muco, o que poderia ser uma resposta natural à irritação”, contou Katerina.

A oftalmologista continuou a examinar os olhos da mulher até que identificou o problema. “Quando pedi que ela olhasse para baixo, pude ver as bordas de algumas lentes coladas uma na outra. Ao puxá-las, senti que ainda podia ver mais e pedi ao meu assistente que pegasse meu telefone para registrar a remoção”, relatou.

Katerina destacou que retirou 23 lentes de contato dos olhos da paciente, que precisou seguir um tratamento com um colírio anti-inflamatório para evitar uma infecção. A profissional disse que, em 20 anos de carreira, nunca tinha visto uma situação semelhante.

A médica alertou que, quem faz o uso de lentes de contato, precisa sempre retirar os itens antes de dormir. “As lentes não devem ser usadas por mais de 24 horas”, disse ela.

