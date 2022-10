Passageiro desapontado reclama que comida servida em voo transatlântico ‘tinha sabor e gosto de papelão’

Um cliente da Aer Lingus desapontado e faminto reclamou que a comida que recebeu em um voo transatlântico ‘tinha sabor e gosto de papelão’.

Como detalhado pelo site The Mirror, Pat Phelan afirmou que o lanche antes do pouso deixou muito a desejar, postando uma foto do “pequeno” prato no Twitter.

Para piorar a situação, Pat alegou que não havia chá ou café no voo devido à falta de tampas - com apenas copos de papel com água disponíveis.

Pat disse que a comida cabia na palma de sua mão e tinha um gosto horrível.

“O lanche antes de aterrissar era um quarto do embrulho. Encaixou na palma da minha mão e tinha gosto e parecia papelão”.

“Você só podia ter água com ele. O voo durou sete horas devido aos fortes ventos contrários e a comida era terrível”, completou.

Um porta-voz da Aer Lingus disse: “Lamentamos saber que a experiência a bordo do cliente não foi o nível de serviço que procuramos fornecer”.

“O feedback foi repassado à nossa equipe de experiência do cliente para análise.”

Embora isso provavelmente não seja o que provocou a situação, as papilas gustativas mudam notavelmente durante os voos devido à pressão do ar na cabine.

“Esta combinação de baixa pressão e secura é o que faz o seu paladar mudar”, disse uma especialista. Confira:

Com informações do site The Mirror