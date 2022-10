Noiva se recusa a servir bebidas com álcool em seu casamento e é criticada

Uma noiva está considerando proibir o consumo de bebidas alcoólicas em seu casamento, visto que ela e seu noivo não consomem este tipo de bebidas. No entanto, diversos convidados passaram a criticá-la pela decisão, afirmando que ela está agindo sob influência do noivo.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva foi até o Reddit para compartilhar sua situação com os demais usuários da plataforma e obter diferentes opiniões sobre o tema.

Segundo ela, como ela e o noivo não bebem, não tem sentido pagar para os convidados ficarem bêbados, principalmente levando em consideração o custo do serviço de bar.

No entanto, as bebidas não foram o único ponto da festa criticado por seus amigos e familiares, que também não gostaram de saber que ela e o noivo pretendem servir hambúrgueres variados durante a festa, mesmo incluindo opções vegetarianas para os que não consomem carne.

“Nós estamos juntos há 6 anos e meio e ele me pediu em casamento há quatro meses. Sou a pessoa mais feliz da face da Terra e já comecei a planejar tudo apenas algumas semanas depois do noivado”, conta a mulher.

Eles foram chamados e egoístas

Continuando seu relato, a noiva revela que inicialmente o casal pretende se casar no civil somente com a presença de seus padrinhos, seguido por um almoço com a família.

“Exatamente um ano depois nós vamos nos casar na Igreja pois meu noivo é católico. Para essa celebração, convidaremos 75 pessoas. Agora o que está causando confusão é que escolhemos pequenos food trucks para nossa festa, algo bem comida de rua com opções variadas para todos”.

“Nós amamos hambúrgueres e conseguimos o serviço do nosso restaurante preferido para a data. No caso de bebidas, optamos por coquetéis sem álcool, refrigerantes e café”, conta a noiva.

A escolha do casal os levou a ter uma série de discussões por conta do tipo de comida e bebida da celebração.

“Minha amiga me chamou de neurótica por causa do tipo de alimento e bebida que vamos servir. Nós não bebemos álcool e não queremos pagar caro por isso sendo que não vamos consumir”.

Algumas pessoas simpatizaram com a posição da noiva e a defenderam nos comentários: “É seu casamento e desde que vocês estejam bem com o cardápio, sigam com elas”.

“Você faz o que quiser no seu casamento, ninguém vai a uma festa e espera receber comida saudável”, comentou outra.