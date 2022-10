Mulher descobre ter engravidado apenas 1 mês após a vasectomia do marido

Um casal se surpreendeu após receber o resultado positivo para um teste de gravidez menos de 1 mês depois do homem fazer uma vasectomia. Segundo eles, a gestação os pegou completamente de surpresa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o casal, Amber e Kennedy, contou sua história por meio de uma publicação realizada no TikTok. Até o momento, o vídeo já teve mais de 1.4 milhão de visualizações.

Segundo ela, ao saber da notícia o homem apenas permaneceu em silêncio, sem saber como reagir a notícia de que seria pai mesmo após ter se submetido a uma vasectomia.

Na legenda, Amber escreveu: “Momentos antes de contar ao meu marido que o teste deu positivo”.

Eles ficaram surpresos com a notícia

No vídeo, publicado pelo casal na plataforma de vídeos, Amber mostra seu marido momentos antes dele sair do carro enquanto sorria para ela. Nas imagens, ela informa se tratar de um registro feito no dia 29 de Agosto, a mesma data em que seu marido se submeteu ao procedimento de esterilização.

Depois deste breve registro, o vídeo volta para o dia 21 de setembro, menos de 1 mês depois do procedimento, e apresenta os momentos que antecederam a revelação do resultado positivo no teste de gravidez.

Com a confirmação da gravidez, ela então conta que sabia que poderia ter registrado de uma melhor for a reação do marido, mas ainda assim estava tão chocada que não conseguiu falar nada.

No entanto, gestações após o procedimento de vasectomia são mais comuns do que parece, e diversos comentários do vídeo mostram que diversos bebês foram gerados mesmo após o procedimento.

“Eu também sou um bebê após a vasectomia!”, comentou uma pessoa, “Eu sou mais um caso de um bebê pós-vasectomia! Parabéns”, comentou outra.

“A mesma coisa aconteceu com meu parceiro, mas descobrimos isso duas semanas antes dele refazer o procedimento”, finalizou uma terceira.