Mãe quer nomear o filho em homenagem ao seu falecido marido, mas o pai é contra

Um homem está em uma situação complicada depois que sua esposa está decidida a nomear o filho do casal em homenagem a seu falecido marido. Segundo ele, após se recusar a atender o pedido da mulher ele foi chamado de “inseguro”.

Conforme a publicação, realizada por ele no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, sua esposa insiste em querer chamar o filho de Thomas, mas ele não quer nem mesmo usar o nome como sendo o nome do meio do filho. No entanto, sua decisão fez a esposa considerá-lo “inseguro e com ciúme de um homem morto”.

“Disse a ela que estou aberto a qualquer nome que não seja uma homenagem a qualquer pessoa, realmente qualquer pessoa e não especificamente ele”.

“Ela gosta de nomes como Daniel, Chris, James e eu gosto de todos eles, vou amar meu filho independente de seu nome, mas não quero que o nome dele carregue a bagagem emocional de ter pertencido a outra pessoa conhecida, principalmente ao primeiro marido da minha esposa, mesmo ele estando morto”.

Ela o chamou de inseguro

Segundo o homem, a mulher está decidia a brigar para que o filho se chame Thomas, mas ele não está confortável com a escolha mesmo sabendo os motivos da companheira.

“Ela disse que é uma forma de honrar seu primeiro marido e de se lembrar dele, além de ser um ótimo nome. Eu não acho que sejam motivos válidos”, conta o homem.

No entanto, ao compartilhar seu ponto de vista o homem foi acusado de ser “inseguro e ter ciúmes de uma pessoa que nem viva está”.

“Tem uma foto dele na parede das nossas fotos de família, vamos juntos visitar seu túmulo e seus pais ainda visitam minha esposa em algumas ocasiões. Além disso ela ainda tem seu anel de casamento, embora não o use, e insiste em usar um colar que ele comprou para ela. Eu não ligo para isso, mas me importo com o nome”.

Para os usuários do Reddit, a esposa do homem deve ter mais respeito e consideração por seu atual companheiro: “O marido falecido não tem qualquer conexão com o filho de vocês. Talvez ela se sinta culpada por começar uma família após a perda do antigo marido”.

“Acho que uma boa saída é dizer a ela que entende o quanto ela amava o falecido marido e que você ama seu filho e ela com toda a história de vida que eles têm. Você precisa explicar que seu filho não é um substituto para o companheiro dela e que você só quer que ele seja amado e respeitado como quem ele é e não um memorial vivo de uma pessoa morta”, comentou outra pessoa.