Mãe é criticada ao repreender o filho mais velho por pegar a jaqueta do irmão

Uma mãe recebeu críticas de seu marido depois de repreender seu filho mais velho por pegar a jaqueta do irmão mais novo. Desabafando no Reddit, ela confessa que não sabe como lidar com a situação já que seu filho de 5 anos é autista, e seu marido parece não entender as dimensões disso.

Conforme publicado por ela, recentemente seu filho mais velho, de 6 anos, pegou a jaqueta de seu irmão mais novo e se recusou a devolver a peça de roupa mesmo após a mãe pedir.

“Acho que jaquetas tem algum apego sensorial para meu filho de 5 anos, que é autista. Quando o mais velho se recusou a devolver, eu tirei dele e coloquei no meu outro filho que imediatamente se acalmou”.

“No entanto, meu marido viu tudo e na mesma hora ficou irritado comigo e falou de forma irônica: ‘Ah, o pobre bebê da mamãe tem que ter a jaquetinha dele. Talvez eu tenha um ataque para você parar de usar minhas roupas, estou cansado de você demonstrar favoritismo em relação a ele’. Na mesma hora, meu filho mais velho concordou”.

Ela não sabe como resolver a situação

Segundo a mulher, seu marido não entende que o filho mais novo tem necessidades específicas e que por vezes desenvolve apegos a objetos como as suas jaquetas.

“Eu amo os dois e não tenho favoritismo, só acho errado meu filho mais velho pegar algo que tem apego sensorial para o irmão sem ter permissão para fazer isso”.

“Toda vez que tento corrigir algum comportamento dele meu marido diz que estou demonstrando favoritismo pelo meu outro filho e estou preocupada que isso possa causar estragos no psicológico do meu filho uma vez que isso não é verdade. Eu corrijo os dois quando erram e quero que cresçam pessoas boas e gentis”, comentou a mãe.

Para os usuários do Reddit, o maior problema dela é o marido: “Seu filho é autista e isso implica em ter necessidades diferentes. Você estava atendendo a estas necessidades e isso não é favoritismo”, comentou uma pessoa.

“Seu marido está ensinando o filho mais velho a te desconsiderar como autoridade além de zombar abertamente do filho mais novo, ele deveria estar envergonhado de agir assim”, comentou outra pessoa.

“Eu largaria meu marido se ele agisse dessa forma com meus filhos”, finalizou uma terceira.