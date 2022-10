Jovem de SP mobiliza amigos e entrega 300 pacotes de figurinhas para crianças que não podiam comprar álbum original

Um jovem de 22 anos de Sorocaba, no interior de São Paulo, mobilizou amigos pela internet e conseguiu arrecadar dinheiro suficiente para comprar mais de 300 pacotes de figurinhas do álbum da Copa do Mundo do Catar para duas crianças que, sem condições para adquirir o livro original, confeccionaram o seu.

João Silva contou ao “G1″ que conheceu a história dos irmãos por meio de sua mãe, que é amiga da mãe de Manu, de 8 anos, e de Miguel, de 11 anos. Na sexta-feira passada (7), ela foi visitar a família e mandou mensagem ao jovem dizendo que eles tinham feito um álbum improvisado.

João se sensibilizou e, após a mensagem, postou um vídeo contando a situação das crianças e pedindo ajuda de seus amigos para arrecadar grana para figurinhas e álbuns originais.

“Logo depois que eu postei, um amigo que tinha meu PIX me mandou R$ 100. Em três horas, já tínhamos mais de R$ 700. Nos meus cálculos, eu tinha que comprar 268 pacotinhos. Recebi ajuda de mais de 15 pessoas. Foi tudo muito rápido e a gente já tinha conseguido o valor”, contou à reportagem.

A entrega

O jovem resolveu comprar mais alguns pacotes, além de dois álbuns de capa dura, para agradar ainda mais as crianças. No domingo (9), fez a surpresa.

“Eu os chamei na minha casa. Juntei todas as figurinhas com o álbum e coloquei no meu sofá. Meu amigo Jean me ajudou com algumas camisetas de times para dar de presente a eles. O Miguel e a Manu levaram o álbum deles, com as figurinhas e me mostraram. Até fizeram uma figurinha minha. Depois subimos e eles foram surpreendidos com o presente. O que eu achei mais bonito é que logo que viram tudo ali vieram me abraçar. Me quebrou, fiquei emocionado”, lembra.

Toda a história foi contada por João também em vídeo no Instagram. Assista:

