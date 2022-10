Na vida selvagem, imagens capturaram uma batalha animal entre um leopardo e um crocodilo para ficar com a presa já morta.

O registro foi compartilhado recentemente no Instagram pela página @discovery_wild_animal_.

Imagens mostram batalha animal entre leopardo e crocodilo para ficar com a presa já morta; assista

No registro, é possível ver o momento em que os dois animais entram em batalha. O objetivo é ficar com uma presa próxima, aparentemente já morta.

O vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras dos usuários impressionados.

O registro já conta com mais de 60 mil reproduções no Instagram. Confira publicação:

VIDA SELVAGEM: Imagens mostram batalha entre onça e jacaré em pleno rio; assista

Em outro registro impressionante, imagens mostram uma batalha selvagem entre uma onça e um jacaré em pleno rio com um desfecho mortal.

O registro também foi compartilhado no Instagram pela página @discovery_wild_animal_.

Na gravação, é possível ver o predador ataca o animal, sem chance de defesa.

“Jaguar captura jacaré”, detalhou na descrição.

O vídeo se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras dos usuários impressionados.

“A onça poderia até ter medo de um leão, mas ela é a verdadeira rainha da selva, caça sozinha”, comentou um usuário. Confira publicação:

Texto com informações do site The Mirror